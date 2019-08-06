Адылбек Касымалиев, экс-министр финансов: «Со времени получения Кыргызстаном независимости из зарубежных стран поступило 10 миллиардов долларов денег в виде кредитов и грантов»

По отчету экс-министра финансов Адылбека Касымалиева в парламенте, с 1991 года, когда Кыргызстан получил независимость и стал самостоятельным государством, от иностранных доноров поступило 10 млрд долларов денег.

В том числе 72% — в виде кредитов поступило 7 млрд 200 млн долларов. Из них к настоящему времени возвращено 3 млрд долларов.

22% — 2 млрд 200 млн долларов были выданы нам в порядке бесплатной помощи в виде грантов. По остальным 6% — 600 млн долларов точной информации нет.

2 млрд 700 млн долларов пошло на поддержку бюджета.

2 млрд 500 млн долларов потрачено на ремонт дорог.

2 млрд 100 млн долларов — на поддержку энергетической отрасли.

600 млн долларов (6%) потрачено на поддержку сельского хозяйства.

2 млрд 100 млн долларов — нет точной информации, на что потрачены.

Эта информация экс-министра финансов, предоставленная парламенту, показывает полную некомпетентность кыргызской власти в государственном управлении финансами.

Источник: Kyrgyztoday, gezitter. org