Стало известно, на сколько сомов будут увеличены пенсии в Кыргызстане

С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. Социальный фонд вынес на общественное обсуждение проекты постановлений правительства об индексации базовой и страховой частей пенсии.

Повышение базовой части коснется пенсий, которые ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (4 тысячи 393 сома). По данным Соцфонда, такую получают в стране 246 тысяч (38 процентов) пенсионеров. Увеличить базовую часть предлагается на 100 сомов.

Страховую часть увеличат не менее чем на 200 сомов для тех, кто получает пенсию до 4 тысяч 283 сомов, и не менее 320 сомов, если ее размер превышает эту сумму

По итогам индексации средний размер общей пенсии расчетно составит 5 тысяч 820 сомов.

По предварительным расчетам Соцфонда, число пенсионеров на 1 октября 2019 года составит 667,3 тысячи человек.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org