Экономический рост в мае 2019 года немного замедлился, - ЕАБР

По итогам января-мая 2019 года прирост ВВП составил 5,6%, в то время как в январе-апреле он составлял 5,7%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре Евразийского банка развития.

Основной вклад в развитие экономики вносит производство золота на месторождении Кумтор. Выпуск основных металлов увеличился на 58,9% в мае 2019 года. Без учета Кумтора темп прироста ВВП в январе-мае 2019 года замедлился до 1,5% (в январе-апреле 2019 года 1,6%) на фоне сохранения спада в промышленном производстве (исключая золоторудный фактор).

Сводный опережающий индикатор, рассчитываемый ЕЭК, указывает на то, что в июне-июле 2019 года экономическая активность восстановится. По итогам 2019 года мы ожидаем рост ВВП на уровне 4%, который будет во многом обеспечен расширением производства золота.





Tazabek