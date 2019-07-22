«Рост экономики на 4% это черепаший ход!»

Заместитель министра экономики КР Автандил Алыбаев провел пресс-конференцию, сообщив: «Рост экономики в 2019 году составит 4%».
Со слов Алыбаева, в первом полугодии 2019 года в экономике зарегистрирован рост 6,4%, что без учета «Кумтора» составляет 2,5%. Какого мнения наши аналитики о радующемся Министерстве экономики «мы достигнем роста в 4%»?
Айылчы Сарыбаев, доктор экономических наук: «4%-ный рост могу назвать черепашьим ходом.
— Около 40% трудоспособного народа мигрантами находятся в зарубежных странах, очень сильна внутренняя незаметная теневая миграция, 60-70% выпускников только этого года без работы и учебы никуда не вмещаются, вынуждены выехать из страны. Это положение с 4% роста можем расценить как очень медленный темп. 4% нам дадут даже крестьянские хозяйства.
Каждый воспринимает каков этот процент в соответствии со своим уровнем. А в действительности 4% ни на что не годятся в решении проблемы Кыргызстана.
Равшан Жээнбеков, общественный деятель: «Для Кыргызстана заметный рост будет при условии выше 7%»
— До этого экономическое наращивание считается инерционным ростом, все равно что человек сам родился, растет. При отсутствии какой-либо реформы, крупных инвестиционных проектов мы не сможем совершить заметный важный экономический рост. Международный валютный фонд (МВФ) давал прогноз роста в 3,8%. Я думаю, прогноз МВФ ближе к реальности. По-моему, рост по итогам года будет в пределах 3-3,5%. Дело в том, что доходы мигрантов сокращаются, крупных экономических проектов нет. Также мучаются экономики Казахстана и России. Поэтому ухудшившаяся в этом году экономика еще больше ухудшится в следующем году.
Кайрат Итибаев, экономический аналитик: «4% — ожидаемое явление»
— В Кыргызстане ежегодный рост внутренней валовой продукции (ВВП) в среднем находится в пределах от 3 до 5%. В 2010-2011 годах в связи с революцией, политическими изменениями показатель был несколько меньше. В другие годы мы пребываем в таком же положении. В общем-то, нет радующих сердце изменений.
Источник: газета «Азия news» №28 от 18.07.2019/стр.2, gezitter.org
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