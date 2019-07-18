Чудеса кыргызской статистики

Национальный статистический комитет опубликовал сведения о полугодовых итогах развития экономики Кыргызстана.

На поверхностный взгляд эти показатели отличные, но много и неясных вопросов. Нам бы хотелось получить ответы на них. Самый главный вопрос: Не морочат ли нам голову этими цифрами?

Рост ВВП на 6% это конечно превосходный показатель, но без учета «Кумтора» он составляет всего 2%. По сравнению со снижением это тоже хорошо. Но здесь есть одно удивительное место. Безработица только растет, достигла 27%. Допустим, ладно. Мы же говорим только об официально зарегистрированных безработных. Следовательно, выросло число людей, получающих пособие.

Кроме того, открыто видно снижение производства и потребления электроэнергии и газа, заметно снижение. Тогда на чем же работают наши предприятия? Каким образом много производят с малым потреблением энергии? Или научились экономить? Здесь тоже есть подозрение.

Отмечено снижение роста потребления и очистки воды. То ли пропускают бесконтрольно больше потоков воды, или начали меньше потреблять воду, потому что производство уменьшилось? Также говорится о снижении объема внешнеторгового оборота. Говоря иначе, хотя мы выпускаем продукцию, но не можем экспортировать ее. Оказывается, потребляем только внутри страны. Но как такое может быть? Как все они взаимосвязаны?

Ответ на это может быть только один. Радующая глаз цифра о ВВП – это результат фальсификации информации «Кумтора», никаким краем не зависимого от нашего правительства. Да еще, вероятно, три года назад вступившее в работу золоторудное месторождение Талды-Булак Левобережный вышло на производственную мощность.

Все остальное производство лежит бездыханно. Ну а снижение потребления электроэнергии и рост безработицы – совершенно открытые последствия указанного обстоятельства.

Сооронбай Жээнбеков ездит в другие страны, предлагает наш мед и орехи. Едет то в Китай, то в Швейцарию, то в Индию. Какое там эти три государства, в Кыргызстане нет орехов, обеспечивающих одно из них. Не осуществились реальные планы по развитию национального экспорта, сказанные направо-налево как реклама в его избирательной кампании. Кстати, еще много времени до новых выборов, поэтому власть, видимо, решила пока не беспокоиться.

Источник: газета «Ачык соз» №27 от 18.07.2019/стр.4