Годовой бюджет госпредприятия "Кыргызтуризм" составит 50 млн сомов.
Предприятие ведет хозяйственные работы в туристической отросли. Об этом в интервью радио "Марал" сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.
По его словам, "Кыргызтуризм" в первую очередь определяет туристические объекты, строящиеся в каждой области. По итогам создается карта каждой области, готовятся пакеты. В соответствии с ними привлекаются инвестиции.
"Мы возлагаем большие надежды на новое предприятие. В стране есть гостиницы, работающие в туристической отрасли, но малодоходные. Мы их тоже передадим "Кыргызтуризму". Здесь основная цель – привлечение инвестиций через частно-государственное партнерство и улучшение инфраструктуры объектов", – говорит Жаманкулов.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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