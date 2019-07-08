Жаманкулов: Государственные гостиницы будут отданы "Кыргызтуризму"

Годовой бюджет госпредприятия "Кыргызтуризм" составит 50 млн сомов.

Предприятие ведет хозяйственные работы в туристической отросли. Об этом в интервью радио "Марал" сообщил министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, "Кыргызтуризм" в первую очередь определяет туристические объекты, строящиеся в каждой области. По итогам создается карта каждой области, готовятся пакеты. В соответствии с ними привлекаются инвестиции.

"Мы возлагаем большие надежды на новое предприятие. В стране есть гостиницы, работающие в туристической отрасли, но малодоходные. Мы их тоже передадим "Кыргызтуризму". Здесь основная цель – привлечение инвестиций через частно-государственное партнерство и улучшение инфраструктуры объектов", – говорит Жаманкулов.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org