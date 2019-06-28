Недосбор налогов может привести к роспуску правительства

21 июня глава государства Сооронбай Жээнбеков принял министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву.

На встрече министр информировала о текущей ситуации в области управления государственными финансами. Она отметила, что наблюдается отставание по налоговым и таможенным сборам в республиканский бюджет.

По данным Государственной налоговой службы, за 5 месяцев этого года собрано налогов в сумме 30 млрд 867 млн сомов. Недосбор составил 1,5 млрд сомов от намеченного плана. По словам пресс-секретаря ГНС Эркина Сазыкова, есть ряд причин невыполнения плана. Самая главная связана с деятельностью крупных предприятий. Например, в последнее время завод "Джунда" работает на 30% своей мощности, как следствие, сравнительно с прошлым годом, налогов поступило на 600 млн сомов меньше.

— Недосбор составил 1,5 млрд сомов. Одна из основных причин связана с деятельностью крупных предприятий. Также уменьшился объем налоговых поступлений от Кумтора в связи со снижением цен на золото. Если в прошлом году цена на золото составляла более 1300 долларов и рассчитывалась по 3%, то в этом году составила 1285 долларов и рассчитывается под 1%.

Экономист Кубан Чороев связывает неполные платежи с макроэкономическими показателями. Он отметил, что наблюдаемое снижение темпов производства непосредственно сказывается на поступлении налогов:

— Снижение налогов напрямую связано с производством. Сейчас экономическая ситуация не самая лучшая, в том числе в производстве, и это сказывается на поступлении налогов.

Депутат Марлен Маматалиев отмечает, что недосбор налоговых и таможенных платежей негативно сказывается на реализации проектов по капитальному строительству и чистой воде. То, что в настоящее время не выделяются средства, капитальное строительство не начинается, и это может привести осенью к роспуску правительства, считает депутат:

— До сегодняшнего дня не выделены в полном объеме средства на строительство дорог. Отстает капитальное строительство школ, детских садов, потому что средств нет. Если вопрос не будет решен до осени, то можно ожидать роспуска правительства.

На данный момент правительство еще не отчиталось в парламенте по исполнению бюджета. Председатель парламентского комитета бюджету и финансам Эмиль Токтошев отмечает, что в связи с уходом Жогорку Кенеша на летние каникулы у правительства есть возможность за 2 месяца восполнить недосбор. Если этого сделано не будет, то появится повод для рассмотрения отставки правительства:

— Как оказалось, в данное время заявляемый нам устно недосбор связан с объемом экспорта, импорта. Осенью будет дана оценка в соответствии с полным отчетом правительства. Если до того времени план не будет выполнен, то может зайти речь об отставке правительства или ответственности соответствующих служб.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org