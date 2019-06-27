Китай покроет расходы прошедшего в Бишкеке заседания ШОС

Правительство КНР выделит 6 млн 760 тысяч долларов, потраченные на организацию заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным Министерства экономики КР, между Китаем и Кыргызстаном подписаны соответствующие обменные письма.

Какую часть расходов покрывает выделяемая сумма, не уточняется.

Заседание Совета глав государств - членов ШОС состоялось в Бишкеке 14 июня. По его итогам подписана Бишкекская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, участниками саммита подписано более 20 документов.

Председательство в Организации на предстоящий период переходит России. Очередное заседание Совета глав государств ШОС состоится в 2020 году в РФ.