За последние 3-4 года сложилась практика, когда при неправильном начислении налогов со стороны ГНС суд выносит решение в пользу Налоговой, - депутат

Это политика, которая убивает предпринимательство, считает он.
За последние 3-4 года сложилась практика, когда Государственная налоговая служба проводит проверку и неправильно начисляет налоги, суд выносит решение в пользу ГНС, сообщил 24 июня депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков (СДПК) на заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша КР.
Это политика, которая убивает предпринимательство, считает он.
По закону, если в споре нет доказательств, то в пользу предпринимателя выносится решение, сообщил он.
Торага ЖК Дастанбек Джумабеков («Кыргызстан») попросил обратиться к нему, если есть письменные заявления от предпринимателей.
Глава Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким поддержала выступление Ч.Турсунбекова, сказав, что в палате достаточно много информации в подтверждение того, что говорит депутат. Она сообщила, что проинформирует таких налогоплательщиков обратиться напрямую к Торага ЖК.
Глава Союза банков Анвар Абдраев сказал, что такие факты были и есть, и начались для банковского сектора еще в 2009-2010 годах и продолжаются.
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