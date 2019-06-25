За последние 3-4 года сложилась практика, когда при неправильном начислении налогов со стороны ГНС суд выносит решение в пользу Налоговой, - депутат

Это политика, которая убивает предпринимательство, считает он.

За последние 3-4 года сложилась практика, когда Государственная налоговая служба проводит проверку и неправильно начисляет налоги, суд выносит решение в пользу ГНС, сообщил 24 июня депутат ЖК Чыныбай Турсунбеков (СДПК) на заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша КР.

Это политика, которая убивает предпринимательство, считает он.

По закону, если в споре нет доказательств, то в пользу предпринимателя выносится решение, сообщил он.

Торага ЖК Дастанбек Джумабеков («Кыргызстан») попросил обратиться к нему, если есть письменные заявления от предпринимателей.

Глава Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким поддержала выступление Ч.Турсунбекова, сказав, что в палате достаточно много информации в подтверждение того, что говорит депутат. Она сообщила, что проинформирует таких налогоплательщиков обратиться напрямую к Торага ЖК.

Глава Союза банков Анвар Абдраев сказал, что такие факты были и есть, и начались для банковского сектора еще в 2009-2010 годах и продолжаются.

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