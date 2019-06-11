В первом квартале 2019 года экспорт туристических услуг Кыргызстана составил 115,5 млн долларов, - Нацстатком

В первом квартале 2019 года экспорт туристических услуг Кыргызстана (доходы от приема иностранных граждан) составил 115, 5 млн долларов США.
Такие данные публикует Национальный статистический комитет в «Основных индикаторах развития туризма в Кыргызской Республике в 1 квартале 2019г».
За аналогичный период прошлого года экспорт туристических услуг составил 92,4 млн долларов.
За обозначенный период, первый квартал текущего года, объем импорта туристических услуг (расходы граждан Кыргызстана за границей) составил 79,6 млн долларов США. В прошлом году этот показатель составлял 77,1 млн долларов США.
Tazabek
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!