Интервенция подействовала. В Кыргызстане немного подешевел доллар

За выходные курс доллара в Кыргызстане снизился на 10 тыйынов.
Это произошло впервые за 2,5 месяца.
Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,6-69,7 сома, а продают по 69,75-69,8 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,7568 сома (снижение на 0,12 процента).
Отметим, на прошлой неделе Национальный банк провел самую крупную с начала года интервенцию. Всего было продано $27 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/120079
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