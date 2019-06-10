Интервенция подействовала. В Кыргызстане немного подешевел доллар

За выходные курс доллара в Кыргызстане снизился на 10 тыйынов.

Это произошло впервые за 2,5 месяца.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,6-69,7 сома, а продают по 69,75-69,8 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,7568 сома (снижение на 0,12 процента).

Отметим, на прошлой неделе Национальный банк провел самую крупную с начала года интервенцию. Всего было продано $27 миллионов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/120079