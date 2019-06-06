Кормильцы: с начала года мигранты перевели в Кыргызстан свыше 100 млн. долларов

С начала 2019 года кыргызские мигранты перевели на родину свыше 100 млн. долларов.

Об этом сообщил заведующий отделом миграционной политики Госслужбы миграции Майрамбек Бейшенов.

По его данным, по итогам прошлого года сумма денежных переводов мигрантами составила 2,6 млрд. долларов.

Как сообщается в отчете ведомства, за рубежом в трудовой миграции находятся порядка 800 тыс. граждан Кыргызстана, из них 80% — в России, по 30 тыс. — в Турции и в Корее, и т.д.

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