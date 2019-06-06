Кормильцы: с начала года мигранты перевели в Кыргызстан свыше 100 млн. долларов

С начала 2019 года кыргызские мигранты перевели на родину свыше 100 млн. долларов.
Об этом сообщил заведующий отделом миграционной политики Госслужбы миграции Майрамбек Бейшенов.
По его данным, по итогам прошлого года сумма денежных переводов мигрантами составила 2,6 млрд. долларов.
Как сообщается в отчете ведомства, за рубежом в трудовой миграции находятся порядка 800 тыс. граждан Кыргызстана, из них 80% — в России, по 30 тыс. — в Турции и в Корее, и т.д.
Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!