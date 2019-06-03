Глава НБКР Т.Абдыгулов об ограничении РФ денежных переводов в КР: Мы ничего не можем там сделать, это политика правительства и Центробанка России

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев («Республика-Ата-Журт») 3 июня спросил у главы НБКР Толкунбека

Абдыгулова, какую работу проводит Нацбанк по введенным ограничениям со стороны России на денежные переводы в Кыргызстан.

Как сказал на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам глава Нацбанка КР, данный вопрос был обсужден с Центробанком России.

Россия ограничила размер денежных переводов в Кыргызстан, - депутат«Две недели назад состоялся Консультативный совет по валютной политике, где я попросил отдельную встречу с главой Центрбанка РФ Набиуллиной и в ходе встречи мы все обсудили», - сказал глава НБКР.

По его словам, на сегодня есть 5 систем, через которые из России в Кыргызстан переводятся деньги.

«Среди систем введено ограничение на переводы свыше 100 тыс. и 150 тыс. рублей в месяц. Этот вопрос не касается денег наших мигрантов, так как они в месяц переводят меньше 100 тыс. рублей», - сказал он.

Нацбанк: Ограничение Россией денежных переводов не скажется на трудовых мигрантах, но затронет коммерцию На встрече сторон озвучено, что по политике России по избежанию налогообложения от «серого импорта» введены ограничения в отношении тех, кто переводит с базаров без открытия расчетного счета, сообщил он.

«Для тех, кто открыл расчетный счет и работают через него, нет никаких ограничений. Это политика правительства и Центробанка России. Мы ничего не сможем сделать. Сегодня сохраняется ограничение на переводы 100-150 тыс. рублей в месяц», - сообщил Т.Абдыгулов.



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