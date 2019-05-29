Долг перед Китаем в 1,7 млрд долларов таит в себе угрозу для Кыргызстана

Внешний долг Кыргызстана составляет примерно 4,5 млрд долларов. Из них Китаю мы задолжали 1,7 млрд долларов.

С 1992 года по декабрь 2018 года Кыргызстан взял кредиты на общую сумму в 10 млрд 99 млн долларов. Из них 2 млрд 854 млн долларов – гранты, а 7 млрд 244 млн долларов – кредиты.

Среди 4 млрд долларов внешнего долга особую угрозу таит в себе долг перед Китаем. «Кыргызстан своевременно погашает кредиты, которые до этого брал. Общественность обеспокоена тем, что за последние 4-5 лет мы получили из Китайского экспортно-импортного банка кредит на 1 млрд 700 млн долларов. Возвращать же нам придется 2 млрд 200 млн долларов. Когда брали эти кредиты, решения принимали на основании политических эмоций. Потому что 20 лет – слишком маленький срок для 2 миллиардов. Во-вторых, если срок погашения кредита будет просрочен хотя бы на час, хотя бы на день, то в соответствии с соглашением, стратегическая трасса Бишкек – Ош, проект Датка – Кемин, ТЭЦ могут отойти к Китаю. Другими словами, эти три объекта могут отойти в руки китайцев и они начнут ими управлять. В-третьих, было дано согласие на то, что судебные разбирательства будут вестись в Гонконге, на китайском языке, в соответствии с правилами торговой палаты упомянутого государства. Несмотря на такие жесткие условия, Кыргызстан своевременно погашает кредиты и я верю в то, что в будущем мы без каких-либо последствий избавимся от этого долга», – сказал депутат Акылбек Жапаров.

Источник: газета «Факты.kg» №21 от 28.05.2019 / стр. 6, gezitter.org