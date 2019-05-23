Казахстан отменяет временные ограничения на ввоз сельхозпродукции из Кыргызстана

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД КР.
22 мая 2019 года казахстанская сторона приняла решение об отмене временного фитосанитарного ограничения, введенного в феврале т.г. в отношении отдельных видов кыргызской сельхозпродукции.
Это стало результатом межправительственных договоренностей, достигнутых в рамках официального визита министра иностранных дел Казахстана Бейбута Атамкулова в Кыргызстан 20-21 мая т.г.
В ходе переговоров делегаций Кыргызстана и Республики Казахстан, кыргызская сторона обратила внимание на имеющиеся барьеры во взаимной торговле и выразила просьбу отменить имеющиеся фитосанитарные ограничения.
Ограничения касались картофеля, яблок и хурмы, ввзозимых в Казахстан из Кыргызстана.
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