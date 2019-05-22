Министерство финансов сообщило, что к 31 марта 2019 года долг Кыргызстана составил 4 млрд 452,22 млн долларов (310 млрд 986,13 млн в кыргызских сомах), из которых 660 млн долларов – внутренний долг.
Если поделить долги на душу населения, то получается сумма в 695,65 долларов.
В кыргызской валюте это примерно 50 тысяч сомов. Значит, на каждого ребенка при рождении вешается долг в 50 тысяч сомов. Почему-то существенного уменьшения показателя внешнего долга мы не наблюдаем. Тем не менее министерство «обрадовало» нас новостью о том, что за месяц показатель объема внешнего долга на душу населения сократился на 5 долларов.
Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 22.05.2019 / стр. 3, gezitter. org
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