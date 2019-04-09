Депутат: "Путин поручил взять под особый контроль контрабандный ввоз товаров через Кыргызстан и Казахстан. Куда смотрит Таможенная служба?"

8 апреля, состоялось заседание парламентского комитета по бюджету и финансам.

На нем депутат Руслан Казакбаев сообщил о появлении информации по серым схемам контрабандного завоза товаров в Россию через Кыргызстан и Казахстан.

В СМИ 3 апреля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности России взять под особый контроль серые схемы контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан, отметил Казакбаев.

"Куда смотрит Таможенная служба Кыргызстана, когда президент России даёт такое поручение? Такая информация компрометирует нашу страну. Вы связывались по данному вопросу с представителем Кыргызстана в ЕАЭС? Нам надо или признать такое обвинение России, сказать, что действительно так, или же опровергнуть", – сказал нардеп.

Первый заместитель председателя Таможенной службы Султан Мамасадыков ответил, что для уточнения этой информации имеется представитель Кыргызстана в Москве.

"А вы осведомлены о поручении российского президента от 4 апреля? Оно напрямую касается деятельности Государственной таможенной службы", – поинтересовался Руслан Казакбаев.

Источник: super.kg, gezitter. org