8 апреля, состоялось заседание парламентского комитета по бюджету и финансам.
На нем депутат Руслан Казакбаев сообщил о появлении информации по серым схемам контрабандного завоза товаров в Россию через Кыргызстан и Казахстан.
В СМИ 3 апреля появилась информация о том, что президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности России взять под особый контроль серые схемы контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан, отметил Казакбаев.
"Куда смотрит Таможенная служба Кыргызстана, когда президент России даёт такое поручение? Такая информация компрометирует нашу страну. Вы связывались по данному вопросу с представителем Кыргызстана в ЕАЭС? Нам надо или признать такое обвинение России, сказать, что действительно так, или же опровергнуть", – сказал нардеп.
Первый заместитель председателя Таможенной службы Султан Мамасадыков ответил, что для уточнения этой информации имеется представитель Кыргызстана в Москве.
"А вы осведомлены о поручении российского президента от 4 апреля? Оно напрямую касается деятельности Государственной таможенной службы", – поинтересовался Руслан Казакбаев.
Источник: super.kg, gezitter. org
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