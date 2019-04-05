В январе 2019 года доходы госбюджета превысили 8,4 млрд сомов, - Нацстатком

Как сообщается в материалах Нацстаткома, по сравнению с январем 2018 года доходы уменьшились на 1 млрд 767,4 млн сомов или на 17,4%.

В январе 2019 года, по данным Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики, доходы государственного бюджета (включая поступления от продажи нефинансовых активов) составили 8 млрд 409,5 млн сомов или 27,8% к ВВП.

Как сообщается в материалах Нацстаткома, по сравнению с январем 2018 года доходы уменьшились на 1 млрд 767,4 млн сомов или на 17,4%.

Доходная часть государственного бюджета на 82,4% сложилась из налоговых платежей (в сумме 6 млрд 930,8 млн сомов), 15,6% - неналоговых платежей (1 млрд 312,9 млн сомов), на 1,9% - официальных трансфертов (161,9 млн сомов).

Незначительная доля в доходах пришлась на нефинансовые активы (3,8 млн сомов).

Налоговые доходы сформировались из внутренних налогов в объеме 4 млрд 615,1 млн сомов, что составило около 67% и на внешнеэкономическую деятельность - 2 млрд 315,7 млн сомов (33%).

Основной объем налоговых доходов обеспечен за счет налога на добавленную стоимость - 46,8%, на международную торговлю и операции - 19,2%, подоходного налога с физических лиц-резидентов КР - 10,6%, с продаж - 4,7%, акцизных налогов - 4,7%.

Основной объем неналоговых платежей получен за счет поступлений от оказания платных услуг (52,6%).

Tazabek

