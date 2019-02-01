Счет идет на миллионы

В настоящее время общая сумма перечисленных Генеральной прокуратурой республики денежных средств на Единый депозитный счет составила 351 миллион 685 тысяч 238 сомов 50 тыйынов.

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики произвела очередной перевод денежных средств на Единый депозитный счет правоохранительных органов в сумме 24 миллиона 858 тысяч 145 сомов 50 тыйынов.



Ранее прокуратурой республики за 2018 год было перечислено 326 миллионов 827 тысяч 93 сома.



Единый депозитный счет “Общегосударственные мероприятия — единый депозитный счет правоохранительных органов” открыт 3 июля 2018 года во исполнение постановления правительства КР от 22 июня 2018 года № 298 “Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики”.

Нина НИЧИПОРОВА.

"Вечерний Бишкек"