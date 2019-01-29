В Кыргызстане лимит госдолга намерены повысить до 70% к ВВП

Правительство предлагает повысить лимит государственного долга Кыргызстана до 70% по отношению к ВВП. 28 января комитет парламента по бюджету и финансам одобрил соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева пояснила, что согласно положению Договора о ЕАЭС, уровень дефицита бюджета не должен превышать 3% от ВВП, а пороговый уровень соотношения госдолга к ВВП не должен превышать 70%.
На вопросы депутатов она ответила, что 70% в настоящее время является «оптимальным» показателем.
Повышение лимита, по мнению инициаторов, приведет к совершенствованию бюджетного законодательства, приблизит его к международным стандартам и адаптирует к прогрессивным новшествам в сфере управления государственными финансами.
По данным Минфина на 30 ноября 2018 года, госдолг Кыргызстана составляет 4 млрд 477 млн долларов или около 58% к ВВП. В объеме госдолга 85,7% составляет внешний долг, 14,3% - внутренний.
Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая - 1,71 млрд долларов. В марте 2018 года правительство установило максимальный порог задолженности перед одним кредитором - 50% всего объема госдолга.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!