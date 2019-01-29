В Кыргызстане лимит госдолга намерены повысить до 70% к ВВП

Правительство предлагает повысить лимит государственного долга Кыргызстана до 70% по отношению к ВВП. 28 января комитет парламента по бюджету и финансам одобрил соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева пояснила, что согласно положению Договора о ЕАЭС, уровень дефицита бюджета не должен превышать 3% от ВВП, а пороговый уровень соотношения госдолга к ВВП не должен превышать 70%.

На вопросы депутатов она ответила, что 70% в настоящее время является «оптимальным» показателем.

Повышение лимита, по мнению инициаторов, приведет к совершенствованию бюджетного законодательства, приблизит его к международным стандартам и адаптирует к прогрессивным новшествам в сфере управления государственными финансами.

По данным Минфина на 30 ноября 2018 года, госдолг Кыргызстана составляет 4 млрд 477 млн долларов или около 58% к ВВП. В объеме госдолга 85,7% составляет внешний долг, 14,3% - внутренний.

Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая - 1,71 млрд долларов. В марте 2018 года правительство установило максимальный порог задолженности перед одним кредитором - 50% всего объема госдолга.