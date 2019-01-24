Бюджет недополучил 2 миллиона сомов

Мэрия Бишкека не выполнила план бюджета на 2018 год. Об этом в понедельник на плановом совещании заявил первый вице–мэр Алмаз Бакетаев. По словам чиновника, проблема заключается в том, что сегодня нет координирующего органа по столице.

Бюджет города утверждается в начале года, в 2018 году он планировался на уровне 6 миллиардов 918 миллионов сомов. В казну же столицы поступило 6 миллиардов 916 миллионов.



— Номинально план бюджета не выполнен на 2 миллиона, — сказал Бакетаев.



Откуда в бюджете образовалась брешь в приличную сумму, корреспонденту “ВБ” объяснил начальник отдела доходной части бюджета в городском финансовом управлении Айбек Ибраев.



— Бюджет пополняется из двух основных статей: налоговых и неналоговых поступлений. По налоговым поступлениям в прошлом году план был не исполнен на 28,1 миллиона сомов, а по неналоговым, наоборот, перевыполнен на 23,7 миллиона сомов. Таким образом, бюджет недополучил образовавшуюся разницу, — сказал Ибраев.



Однако если от недополученных налоговых поступлений отнять перевыполненный план по неналоговым поступлениям, разница составляет 4,4 миллиона сомов. Алмаз Бакетаев на совещании сказал, что вопрос о том, почему план не был исполнен, будет разбираться на коллегии в мэрии.



— У нас по 4 видам налога план не выполнен. По подоходному налогу он выполнен на 97 процентов, то есть недополучено в горбюджет 72 миллиона сомов, по налогу с продаж выполнение составило 94,3 процента, в казну не поступило в итоге 700 тысяч сомов, — рассказал он.



Таким образом, расходы в 2018 году пришлось сократить. Какие статьи расходов пострадали, Бакетаев не сообщил. Проблему с бюджетом он видит в отсутствии слаженной работы.



— Районы работают сами по себе. Нет структуры, которая работала бы в интересах Бишкека, — сказал Бакетаев.



Эта фраза, честно говоря, повергает в шок. Как, в Бишкеке нет органа, который работал бы в интересах города?! Простите, а чем тогда, по мнению Бакетаева, занимается мэрия? Как следует из его речи дальше, городская налоговая с этим справится лучше.



— Если премьер нас поддержит, будет создана городская налоговая служба, — добавил он.



Видимо, четыре налоговые инспекции в каждом районе, городское финансовое управление плохо справляются со своей задачей и городу необходима еще одна структура, тогда он сможет добрать 2 миллиона сомов. Но гораздо больше придется потратить на содержание нового органа.

Мария ИНДИНА.

"Вечерний Бишкек"