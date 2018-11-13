“Великий” строитель выступает “дежурным” адвокатом Нацэнергохолдинга и ОАО “Электрические станции”

Бишкек, “Саясат.kg”. Речь идет о экс-гендиректоре ОАО “Нарынгидроэнергострой” Ибрагиме Алиеве

Ибрагим Алиев – экс-главный инженер, экс-генеральный директор ОАО “Нарынгидроэнергострой” и учредитель многопрофильной фирмы “БИОР” (сокращенное от Бермет, Ибрагим, Осмонбек, Рустам) 2 ноября 2018 г. на некоторых интернет-сайтах сделал заявление о заторе на Камбар-Атинской ГЭС-2.

Ранее, 30 января 2018 г. ОАО “Электрические станции” распространило сообщение о том, что “на Камбар-Атинской ГЭС-2 нет аварийной ситуации. На станции есть один гидроагрегат, он в полном рабочем состоянии. Однако, заиление затвора не дает на сегодняшний день открыть затвор… Причина заиление такова - выше К-А ГЭС 2 по течению реки Нарын нет никаких гидротехнических сооружений, поэтому весь ил и нанос воды скапливается у К-А ГЭС 2. Это непредвиденная, но исправимая ситуация, работы по устранению будут завершены до конца ноября, ориентировочно к 27 ноябрю”.

“Великий” строитель Ибрагим Алиев стал гендиректором ОАО “НарынГЭС” после неожиданного побега из КР экс главы государственной, энергетической, строительной компании, экс-депутата СНП ЖК КР Владимира Шевелева, который “прихватил” с собой более 6 млн. долларов США, энергетических активов ОАО “Кыргызэнерго” в Казахстане.

В конце 90-х годов он создал фирму с Бермет Акаевой и Осмонбеком Артыкбаевым с названием “БИОР”. Эта многофункциональная компания действует и процветает до настоящего времени. И постоянно выигрывает конкурсы по проведению ремонтно-восстановительных работ на действующих ГЭСах, по замене высоковольтных кабелей на крупных гидроэлектростанциях. Если он участвовал в строительстве всех ГЭС на территории КР, то почему прекрасно зная, что эта станции не будет полноценно и эффективно вырабатывать эл.энергию, без строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, открыто не выступал об этом.

Заявление “дежурного” адвоката Нацэнергохолдинга и ОАО “Электрические станции” практически не отличается от сообщения флагмана энергетической отрасли - повторение в точь в точь, слово в слово: “Данную ситуацию невозможно было предвидеть, так как это связано с ежегодным изменением профиля русла и влиянием подпора со стороны Токтогульского водохранилища”. Но с уверенностью добавил, что “однако проблему уже устранили, а экономическая польза от работы гидроузла несравнима с финансовыми затратами на работы по очистке”. Строитель всех ГЭСов “перепел” и “переиграл” выполняя адвокатскую роль, распространив ложную информацию об устранении затора на К-А ГЭС 2, тем самым ввел в глубокое заблуждение гражданское общество, но и руководство Нацэнергохолдинга и ОАО “Электрические станции”. Ущерб народу Кыргызстана, связанная с аварией человеческого фактора на станции, составит более 93 млн. сомов.

“Непредвиденная” ситуация еще больше усугубляется с тем, что ОАО “Электрические станции” 3 ноября 2018 г. объявило конкурс на закупку услуги по изготовлению гидравлического грейфера, для работ на Камбар-Атинской ГЭС2, на сумму, без 160 сомов - 6 млн сомов. Срок исполнения договора почти до 1 марта 2019 г.

В 2014 г. на К-А ГЭС 2 проводился капитальный ремонт, но только перед началом и в процессе выполнения работ, работники станции очищали устья верхнего и нижнего бьефов рабочего водовода. Промывка устьев водовода и водохранилища, от песчано-илистых наносов осуществлялась с открытыми затворами, при помощи холостого или рабочего хода гидротурбины. Прежнее руководство ОАО “Электрические станции” строго соблюдали и выполняли “Инструкции, при выполнении средних и капитальных ремонтах на ГЭС” и “Положения об организации технического обслуживания и ремонта ОАО «Электрические станции”.

И никаких заторов песчано-илистых наносов не было и ежегодные изменения русла реки Нарын и влияния подпора со стороны Токтогульского водохранилища не повлияли на возобновление работы станции, по выработки эл.энергии.

“Горе-эксперты” не имеют право на распространение “фейковых” сообщений, так как малейший “прокол” будет способствовать подачи исковых заявлений в суды, по возмещению морального ущерба деловой репутации энергокомпаний, со стороны чиновников от энергетики.

“Горе-народное” от “горе-начальников” и их “дежурных подтанцовщиков”.

Целый ГЭС, стоимостью более 300 млн. долларов США простаивает в ОЗП 2018-2019 гг., когда начинается максимальное увеличение потребления энергоносителя и в моменты пиковых нагрузок на генерирующие электростанции.

Авария на Токтогульской ГЭС - это неисправность!

Авария на Камбар-Атинской ГЭС-2 - это непредвиденная ситуация!

И никакой реакции со стороны Правительства КР.

Если, вдруг “дежурный” адвокат решит продолжить обвинять в “смаковании” недостоверных данных, то “горе-эксперты” по вопросам ТЭК будут вынуждены обнародовать достоверные сведения о вопиющих и шокирующих фактов коррупционных проявлений в энергетической отрасли, с участием многопрофильных компаний.

Крайне, не хотелось переходить на личности, но просто “лизуны” прогибаются не учитывая очень низкий угол “поклона”, с учетом узких и корыстных целей и вынуждают дать отпор. Молчание - знак согласие и позору подобно.

Каждый гражданин Кыргызстана прекрасно знает, что гидроэлектрические станции - важные стратегические предприятия и от регулярной и стабильной работы зависит не только энергетическая, но национальная безопасности народа КР.

Колоссальный политический, экономический, социальный и моральный ущерб энергетическому имиджу страны, нанесли руководителя Нацэнергохолдинга и ОАО “Электрические станции”, при модернизации ТЭЦ г. Бишкек.

Не только “горе-эксперты”, но политические и общественные деятели и депутаты ЖК КР предлагают реальные и конструктивные предложения и взгляды, концепции и программы развития энергетической отрасли Кыргызстана, но директора Нацэнергохолдинга и энергокомпаний, которых можно было слепить из песчано-илистой массы, не хотят даже слушать и наоборот грозятся подачей в суды с исковыми заявлениями.

Наверное, руководству энергетических акционерных обществ, приятно и комфортно привлекать “дежурных” адвокатов, оказывающих технические услуги и “экспертные” заключения, которые “ласкают” и “трут” уши высокопоставленных чиновников энергетической промышленности Кыргызстана.

Очень жаль, когда ложь и лицемерие становятся основными атрибутами и принципами государственного управления, стратегически важным субъектом экономики КР.

Расул Умбеталиев,

общественный деятель