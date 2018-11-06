Доллар растет

В данное время постепенно растет доллар США, стоимость одного доллара достигла почти 70 сомов.





В данное время постепенно растет доллар США, стоимость одного доллара достигла почти 70 сомов. В данное время американская валюта продается за 69,8 – 69,9 сомов в пунктах обмена валют столицы. За неделю доллар подорожал на 90 тыйынов. Национальный банк еще не выразил намерения провести интервенцию для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Источник: газета «Айгай пресс» №17 от 02.11.2018 / стр. 5, gezitter. org