Доллар растет

В данное время постепенно растет доллар США, стоимость одного доллара достигла почти 70 сомов.
В данное время постепенно растет доллар США, стоимость одного доллара достигла почти 70 сомов. В данное время американская валюта продается за 69,8 – 69,9 сомов в пунктах обмена валют столицы. За неделю доллар подорожал на 90 тыйынов. Национальный банк еще не выразил намерения провести интервенцию для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Источник: газета «Айгай пресс» №17 от 02.11.2018 / стр. 5, gezitter. org
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