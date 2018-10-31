Почему силовики не называют коррупционеров, чьи миллионы пополняют Единый депозитный счет?

Эксперты считают, что правоохранители должны указывать источники поступления денег
Госорганы должны сообщать, из каких именно источников попадают деньги на Единый депозитный счет, если борьба с коррупций ведется прозрачно. Таким мнением с Vesti.kg поделилась правозащитница Рита Карасартова.
- Ведь силовики могут «доить» нарушителей и часть полученных средств складывать себе в карман, - отметила она. - Так борьба с коррупцией может превратиться в новую коррупционную схему. Используемые на данный момент инструменты борьбы с коррупцией не очень прозрачны. Вообще эта сфера отдана не в те руки.
Рита Рахмановна добавила, что кроме информации о возвращенных средствах важно знать, прекратились ли нарушения.
- Деньги поступают, но нет оснований полагать, что коррупция в определенной сфере прекратилась, - пояснила она. - Нет возможности анализировать, насколько действенным инструментом является депозитный счет при Минфине. В борьбе с коррупцией мы идем не тем путем.
В свою очередь независимый эксперт Азамат Акенеев также полагает, что гражданам необходимо знать хотя бы сферу, из которой поступают «коррупционные» средства на государственный счет.
- Возможно, некоторая часть денег поступает по результатам судебных решений, а сведения не разглашаются исходя из того, что это коммерческая тайна, - предположил он в беседе с Vesti.kg. - Предприниматели могут быть не заинтересованы в том, чтобы озвучивались подобные данные. Но хотя бы общее объяснение, где были изъяты средства, должно быть. Это могло бы показать, насколько прозрачно ведется борьба с коррупцией.
Политолог Бакыт Бакетаев тоже недоумевает, почему компетентные органы предают огласке лишь поверхностную информацию.
- Жаль, что госорганы не уточняют, у кого взимают деньги, - сказал он Vesti.kg. - Однако это ведь может быть секретной информацией. Вполне возможно, что часть средств возвращена государству в добровольно-принудительном порядке. Чиновникам и бизнесменам могли сделать предложение, от которого невозможно отказаться. Закрытой информацией защищают тех, кто пошел на встречу государству. Но такие меры большого снижения коррупции не дадут. Коррупция и проституция есть во всех странах со времен Древнего Рима. Ее никогда не искоренить. Правда, количество регулировать можно. Для этого нужны грамотные реформы.
Поясним, в июле текущего года Минфином был открыт Единый депозитный счет, на который поступают средства, полученные в результате борьбе с коррупцией. По плану счет должен увеличивать эффективность работы по борьбе с коррупцией и повысить ее прозрачность.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали сообщение Минфина о том, что на Единый депозитный счет с момента открытия поступило около 478, 6 миллионов сомов.
Самую большую сумму перечислили из Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями - 190 млн 795,7 тыс. сомов.
Следом идет Госкомитет национальной безопасности КР с 159 млн 64,7 тыс. сомов.
Генеральная прокуратура перечислила на ЕДС 127 млн 536,3 тыс. сомов.
1 млн 230,1 тыс. сомов перевело Министерство внутренних дел.
Однако официальных данных о том, кем и за какие нарушения переводились деньги, нет.
Vesti. KG
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