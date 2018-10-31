Финансовая полиция перечислила на единый счет еще 6 млн сомов

Служба по борьбе с экономическими преступлениями перечислила на единый счет 6 млн 721 тысячу сомов.





Служба по борьбе с экономическими преступлениями перечислила на единый счет 6 млн 721 тысячу сомов. Об этом сообщила пресс-служба упомянутого учреждения.

Тем самым Финполиция в общей сложности изъяла 197 млн 413 тысяч сомов у коррупционеров и перечислила на единый счет.

На прошлой неделе из Министерства финансов сообщали, что общая сумма перечисленных на единый депозитный счет денег, изъятых у коррупционеров, составила 478 млн 626 тысяч 900 сомов. Из них 197 млн 413 тысяч сомов перечислила Финансовая полиция, 159 млн 64 тысячи сомов – Государственный комитет национальной безопасности, 127 млн 536 тысяч сомов – Генпрокуратура.

Напомним, единый депозитный счет был открыт 3 июля 2018 года. На этот счет перечисляются деньги, которые должны возместить нанесенный государству ущерб вследствие экономических и должностных преступлений.

Источник: газета «Мантыш» №52 от 30.10.2018 / стр. 3, gezitter. org