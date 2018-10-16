Завершается строительство главной подстанции на месторождении “Джеруй”

Бишкек, "Саясат.kg". Об этом сообщает пресс-служба компании “Альянс Алтын”
В рамках строительства золоторудной фабрики и объектов инфраструктуры на месторождении «Джеруй» в Таласской области завершается строительство Главной подстанции - ПС 110/35/6 кВ «ЗИФ» с ВЛ 110/35 кВ мощностью 20 МВА.
Данная ПС ЗИФ будет осуществлять электроснабжение золоторудной фабрики с объектами инфраструктуры и добычного комплекса открытых горных работ.
Разработку рабочего проекта и строительно-монтажные работы в полном объеме в рамках EPC контракта осуществляет кыргызстанское ОсОО «Электросила», имеющее большой опыт работы в сфере электроэнергетики. Ранее это предприятие ввело в эксплуатацию более 100 трансформаторных подстанций, проложило более 40 км кабельных и воздушных линий. На Джеруе строительно-монтажные работы ОсОО «Электросила» выполняет качественно и в соответствии с действующими в Кыргызстане нормами и правилами. Общая стоимость проектирования и строительства ПС 110/35/6 кВ «ЗИФ» составила 303 миллиона сомов. При строительстве ПС 110/35/6 кВ «ЗИФ» используется современное оборудование ведущих российских производителей.
В ноябре 2018 года планируется проведение пусконаладочных работ, а в начале декабря - провести государственную комиссию для получения разрешения на эксплуатацию подстанции ПС 10/35/6 кВ «ЗИФ».
С 1 января 2019 года планируется завершение всех работ по вводу в эксплуатацию подстанции ПС 110/35/6 кВ «ЗИФ» и обеспечение электроснабжением объектов месторождения Джеруй.
Необходимо отметить, что в ходе строительно-монтажных работ ОсОО «Электросила» по возможности привлекала и жителей из близлежащих сел.
Заказчик - ОсОО «Альянс Алтын», в целом не имеет претензий к выполняемой работе и исполнению договорных обязательств со стороны ОсОО «Электросила» и уже сейчас рассматривает возможность дальнейшего сотрудничества с этим предприятием.
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