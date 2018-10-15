Кыргызстану, похоже, все-таки придется выплатить 37 млн долларов

Сумма вполне подъемная для республики, но удар по репутации будет гораздо чувствительнее

Обидно, что проектом по строительству Верхненарынского каскада ГЭС управляли извне, а долг в итоге висит на Кыргызстане. Так иск «РусГидро» к нашей стране прокомментировал эксперт по экономическим вопросам Искендер Шаршеев.

- Незадолго до скандала с ГЭС в России арестовали Евгения Дода, продвигавшего проект в республике, - напомнил он в разговоре с Vesti.kg. - Так что, скорее всего, разрыв соглашения был не только в Кыргызстане.

Экономист отметил, что судебный иск означает, что российская сторона уверена в наличии достаточного количества доказательств своей правоты.

- Если наши чиновники имеют на руках документы с подписями представителей «Русгидро» и смогут доказать, что расходами и подрядом занимались россияне, то дело может принять благоприятный для нашей страны оборот, - считает Шаршеев. - Тогда решение могут вынести в пользу Кыргызстана.

Но и проигрыш не станет для республики катастрофой, добавил он. 37 млн долларов равняется примерно 2,5 млрд сомов Правительство же только на зарубежные поездки и визиты тратит 1,5 млрд сомов в год, сказал эксперт. Другими словами, требуемая сумма составляет 0,7% госбюджета.

- Если нас все-таки обяжут выплатить эти деньги, то это можно будет сделать в течение года, - уверяет Шаршеев. - Большого ущерба экономике это не нанесет, хоть и вызовет определенный дефицит. Но и копейку отдавать болезненно.

Другой экономист, Сергей Пономарев, согласен с тем, что необходимость отдать этот долг не сильно ударит по госбюджету.

- Сумма не катастрофическая, - сказал он Vesti.kg. – Скорее суд нанесет экономике косвенный ущерб – услышав об этой истории, другой инвестор трижды подумает, не окажется ли он в будущем на месте «РусГидро».

Пономарев почти уверен, что суд Гааги удовлетворит иск российской стороны, поскольку это отвечает условиям соглашения.

- Но жаль, конечно, отдавать такое деньги из-за неэффективного решения властей, - сетует он.

Несколько дней назад стало известно, что международный арбитражный суд в Гааге принял иск российской компании «РусГидро» в отношении правительства Кыргызстана.

Энергокомпания требует вернуть 37 млн долларов, потраченные на начало реализации проекта по строительству Верхненарынского каскада ГЭС.

Правительство КР считает сумму завышенной и настаивает на международном аудите. Кроме того, с 2016 годы в республике пытались найти нового инвестора, который взял бы на себя обязательство по выплате долгов правительства, однако поиски не увенчались успехом.

Соглашение о совместном строительстве Верхненарынского каскда ГЭС в присутствии президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина подписали в 2012 году министры энергетики Автандил Калмамбетов и Александр Новак.

Строительство начиналось три года, поскольку кыргызстанская сторона тянула с выделением земель, а российская – с деньгами, однако на подготовительные работы успели потратить 37 млн долларов.

В декабре 2015 года Атамбаев заявил, что Кыргызстан выходит из соглашения из-за финансовых проблем у Российской Федерации.

Ольга Федорчук

Источник - Vesti.kg