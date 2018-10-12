В Кыргызстане предлагают ввести налоговые льготы для пенсионеров

Депутат парламента Анвар Артыков предлагает ввести налоговые льготы для пенсионеров, у которых есть налогооблагаемое имущество. Нардеп инициирует поправки в Налоговый кодекс.
Депутат парламента Анвар Артыков предлагает ввести налоговые льготы для пенсионеров, у которых есть налогооблагаемое имущество. Нардеп инициирует поправки в Налоговый кодекс.
По его словам, такое послабление поддержит пожилых людей. Он отметил, что проблема низких пенсий в большей степени следствие общего экономического развития страны, а не структуры или работы пенсионной системы.
«Пятьдесят восемь процентов пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума. Базой для начисления страховых взносов является заработная плата, которая у большинства работников низкая. Принимая во внимание то, что поднять пенсии до достойного уровня невозможно, предлагаю предоставить лицам, достигшим пенсионного возраста, льготы по уплате налога на недвижимое имущество», — пояснил Анвар Артыков.
Льгота будет предоставляться только тем, кто не использует дома, квартиры или дачи для заработка. - Анвар Артыков
Нардеп добавил, что льгота может распространяться только на один из объектов, то есть либо на квартиру, либо на дачу, либо на дом.
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