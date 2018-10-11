«Особого роста экономики в Кыргызстане пока не наблюдается»

Эксперт раскритиковал данные Нацстаткома о росте ВВП

Вызывает сомнение, что положение нашей экономики улучшилось. Таким мнением с Vesti.kg поделился доктор экономических наук Асылбек Аюпов.

- Прирост ВВП даже на один процент для Кыргызстана имеет значение - если взять общий ВВП примерно 450-460 миллиардов сомов, то один процент прироста составит около 4,5 миллиардов сомов, что для нашей страны является немалой суммой, - пояснил эксперт. - Однако данные приведенные Нацстаткомом могут быть не совсем точными. Возможно, в подсчетах не скорректированы цены. Сейчас инфляция пошла резко вверх за счет подорожания нефтепродуктов. ВВП могли посчитать по новым ценам, которые выше - так и получается прирост. Особых успехов в экономике пока не наблюдается. У нас рост ВВП идет в основном за счет Кумтора, но рудник уже иссякает, добыча резко снизилась. Раньше за счет добычи золота рост ВВП был на уровне 5 процентов.

Асылбек Нургазиевич добавил, что в перерабатывающей промышленности роста показателей тоже не наблюдается.

- Объемы производства и количество инвестиций не увеличились, - отметил он. - Если взять страны ЕАЭС, там тоже особого движения в экономике нет. Соответственно, и в Кыргызстане экономика не растет. Конечно, я могу ошибаться, и экономическая ситуация улучшилась. Хочется в это верить.

Поясним, по данным Нацстаткома КР, в Кыргызстане наметилась тенденция роста экономики. Так, за девять месяцев текущего года объем ВВП по предварительной оценке составил 368 миллиардов сомов, что на 1,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП в январе-сентябре 2018 года составил 336 миллиардов сомов и возрос на 2,4 процента.

Объем промышленной продукции в январе-сентябре 2018 года составил 168 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 4,7 процента за счет сокращения добычи металлических руд на 65,9 процента, а также производства драгоценных металлов - на 8,9 процента. Наряду с этим, рост обеспечен в производстве нефтепродуктов, текстильном производстве, производстве одежды, резиновых и пластмассовых изделий, а также строительных материалов.

Положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 2,4 процента, в строительстве - 7,2 процента, а также в оптовой и розничной торговле - 5,6 процента.

В январе-сентябре текущего года (по сравнению с декабрем предыдущего года) в целом по республике наблюдалось снижение потребительских цен (дефляция) на 1,1 процента, тогда как в январе-сентябре 2017 года уровень инфляции в потребительском секторе составлял 1,2 процента.



С начала текущего года снижение цен на потребительские товары и услуги наблюдалось во всех регионах республики, за исключением Нарынской области (повышение цен на 1,4 процента) и Ошской области (повышение цен на 0,3 процента)», - сообщает статистическое ведомство.

Vesti. KG