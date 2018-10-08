Объем инвестиций в освоение золоторудного месторождения Джеруй превысит $400 млн.

Бишкек, “Саясат.kg”. Объем инвестиций в освоение золоторудного месторождения Джеруй превысит $400 млн. и станет одним из самых масштабных в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба компании “Альянс Алтын”.

До настоящего времени проект финансировался полностью за счет акционеров. Значительный объем проектного финансирования «Альянс Алтын» планирует обеспечить за счёт внешних инвесторов, привлекая в Кыргызскую Республику ведущие международные финансовые институты.

Основным кредитором проекта выступает один из крупнейших банков России - банк ВТБ. Кредитное Соглашение предусматривает долгосрочное проектное финансирование в объеме $180 млн. В соответствии с мировой банковской практикой в качестве обязательного условия предоставления финансирования применяются гарантии акционеров и механизм залога на основании законов КР «О залоге» и ст. 38 Закона КР «О недрах». Проектная стадия застрахована одним из ведущих международных страховых брокеров Willis Towers Watson, с оборотом более $8 млрд и 40 000 сотрудников в 140 странах мира.

В реализации проекта участвуют международные компании с многолетним опытом проектирования и строительства предприятий горно-металлургического комплекса, энергетических и инфраструктурных объектов.

Генеральным подрядчиком на строительство перерабатывающего комплекса «под ключ» выбрана компания AAEngineering Group с подразделениями в Республике Казахстан, ЮАР и Кыргызстане.

В качестве инженера проекта выступила международная инжиниринговая компания Worley Parsons, располагающая штатом 26 000 сотрудников в 42 странах мира и специализирующаяся на оказании консультационных услуг в области добычи полезных ископаемых.

Участие компаний мирового уровня нацелено на успешную реализацию проекта освоения и развития одного из крупнейших золотых месторождений Кыргызстана и будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране в целом, укреплению международной репутации Кыргызстана на глобальных рынках, дальнейшему росту инвестиций и привлечению в страну крупных и надежных экономических партнеров.

Проект освоения золоторудного месторождениия «Джеруй» вступил в активную фазу. Завершается строительство объектов инфраструктуры и отдельных объектов Таласского золоторудного комбината. Выполнены строительно-монтажные работы объектов вахтового поселка, котельной, склада ГСМ с топливораздаточным комплексом, построены автодороги нижнего кластера, подготовлена к сдаче в эксплуатацию рудовозная автодорога, завершается строительство инженерных сетей и объектов энергоснабжения.

К настоящему времени получено 28 разрешений на строительство от уполномоченных государством контролирующих органов. На площадках работают 19 подрядных организаций, 327 специалистов и рабочих, задействовано 126 единиц техники. Ремонтно-строительные работы ведутся на 25 объектах, из которых 9 уже введены в эксплуатацию.

С момента получения лицензии «Альянс Алтын» инвестировал в развитие Таласской области 770 млн. сомов, из них налоговые и иные отчисления составили 470 млн. сомов и 300 млн. сомов - по Фонду благосостояния «Бакубат Талас».