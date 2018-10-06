Разработчик Джеруя может брать кредиты под лицензию. Это мировая практика

Вокруг разработки золоторудного месторождения Джеруй вновь идут разные политические игры.

Тому подтверждение массовый сброс в СМИ информации о том, что разработчик золоторудного месторождения Джеруй "Альянс Алтын" намерен заложить лицензию в ВТА-Банк для получения кредита. При этом в информации акцент делают на том, что якобы в банк закладывают само месторождение.

Однако, как известно, закон о недрах КР позволять владельцам закладывать лицензию месторождений в банки для получения кредита для разработки рудников.

Что касается лицензии на Джеруй, то разработчик имеет полное право закладывать ее в банк, так как он является владельцем.

Известно, что за право получении лицензии дочерняя компания "Русской платины" - "Альянс Алтын" - заплатила Кыргызстану $100 млн.

Здесь важно уточнить один ключевой момент: согласно Конституции КР, само месторождение Джеруй принадлежит народу Кыргызстана, а разработчик владеет лишь лицензией, то есть правом на разработку месторождения. Следовательно, в банк разработчик может закладывать для получения кредита не само месторождение, а лишь документ, на основании которого имеет право вести разработки.

В случае даже если разработчик не сможет выплатить кредит, банк не может отобрать месторождение Джеруй, а лишь право на разработку месторождения. К тому же у правительства есть право аннулировать лицензию, то есть нет рисков, что страна может потерять месторождение.

Что касается кредита для разработки месторождения - это мировая практика. Во всем мире, а также в Кыргызстане для разработки месторождений разработчики получают кредиты в банках под лицензии, так как для запуска предприятий требуются немалые средства.

Что здесь не так?

Закон Кыргызстана позволяет владельцам лицензий брать у международных финансовых институтов кредиты под лицензии.

Профильное ведомство - Государственный комитет по промышленности, энергетике и недропользованию - в сентябре этого года, согласно закону, дает разрешение разработчику Джеруя получать кредиты под лицензию. Однако в октябре Государственная комиссия по лицензированию отказывает разработчику.

При этом комиссия не уточняет, почему отказывает. Но в СМИ идет сброс информации о том, что разработчик закладывает месторождение в банке. Не лицензию, а месторождение.

Есть еще одна странность, сообщается как новость, что компания для строительства ЗИФ намерена получить кредит в банке. Это было известно еще в 2016 году, это не было секретом ни для правительства, и в том числе ни для Государственной комиссии по лицензированию.

Кредит компания ждала довольно долго и планировала ряд мероприятий: начала строительство инфраструктур, запуск предприятий (создание рабочих мест).

Однако, когда финансовые институты дали свое согласие, со стороны Государственной комиссии по лицензированию компания получила неожиданный "сюрприз". Странное решение Государственной комиссии по лицензированию можно лишь назвать игрой под чью-то дудку.

Чем чревато?

Решение Государственной комиссии об отказе в получении кредита под лицензию на Джеруй может полностью парализовать работу разработчика. То есть не будут созданы новые рабочие места, объем налоговых поступлений в бюджет не увеличится. Строительство социальных объектов в регионе может быть заморожено.

Кто затеял игру?

Перечисленные последствия могут вызвать социальное напряжение в регионе. Возможно кому-то выгодно сеять хаос, им нужно, чтобы крупная компания ушла из Кыргызстана.

Справка

Джеруй - второе по величине золотое месторождение Кыргызстана. По предварительным данным, запасы Джеруя составляют 11,8 млн тонн руды и 74,7 тонны золота со средним содержанием 6,3 грамма на тонну, или примерно 2,9 млн унций.

Месторождение находится в Таласской области, в 60 км от города Таласа, на высоте от 3 000 до 3 600 м. В 22 км от месторождения проходит магистральная автомобильная дорога Тараз - Талас - Суусамыр, железнодорожная станция - в 160 км.

Источник - Барометр