Экономист разбил доводы Атамбаева по китайским кредитам на модернизацию ТЭЦ

Удивительное совпадение - в период, когда ТВЕА победоносно строила и модернизировала ТЭЦ в Бишкеке и Душанбе, в это же время угольные котлы активно демонтировали в Пекине и в целом по столичному макрорегиону Цзин- Цзинь- Цзи!

Об этом на своей Facebook написал экономист Кубат Рахимов в ответ на опубликованное раннее заявление экс-президента КР Алмазбека Атамбаева про китайские кредиты на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ-1 и ЛЭП "Датка- Кемин".

Экономист задается вопросом - где гарантия, что в Душанбе и Бишкеке стоят новые, а не бывшие в употреблении котлы с того региона?

"Они точно дешевле новых. А контракт EPC позволяет скрыть это, так как вся финансовая кухня остаётся у ТВЕА. К тому же, откровения запоздалые, октябрь месяц уже, а соратников и исполнителей арестовывали весной и в начале лета. Почему было длительное молчание? Чего и кого ждали? Это первое. Второе - контракт EPS вовсе не исключает коррупции, просто она более латентная и скрыта операциями с зарубежными подрядчиками и субподрядчиками, среди которых находятся конечные бенефициары. Более того, через некоторые китайские фирмы вполне легко "оттранзитить" нужные суммы, причем "черные финансисты" выдают кэш на всем постсоветском пространстве. Кураторы этих фирм во властных структурах КНР прекрасно знают о характере этих операций и пока накапливают базу данных в отношении отправителей и получателей денежных средств. Потом это может быть использовано, как компромат и средство давления на лиц и целые страны", - уверен Рахимов.

Экономист напомнил, что совокупная стоимость трёх объектов: строительство подстанции "Датка", ЛЭП "Датка - Кемин" и реконструкции Бишкекской ТЭЦ-1, близка к 1 миллиарду долларов.

"Если основной аргумент защиты - это "бесперебойный переток энергии с юга на север" и "обеспечение теплом столицы", то за 1 миллиард долларов можно было полностью решить вопрос с энергосбережением и децентрализованным обеспечением теплом и электроэнергией столицы. А Бишкек - это не вся страна, извините. Да и реконструкция ТЭЦ очень раздражает "небишкекчан", тем более тех, кто никогда не пользовался централизованным теплоснабжением, а также целым комплексом мер по энергосбережению. У нас чудовищные потери в зимний период, многие здания не утеплены, нет полноценного механизма стимулирования и принуждения хозяев зданий и помещений заниматься этим", - считает Кубат Рахимов.

Примечательно, что, если в официальных бумагах АБР, как основного предполагаемого кредитора реконструкции Бишкекской ТЭЦ-1, фигурировали суммы 150-200 миллионов долларов, то каким образом общая смета выросла до 386 миллионов, задается вопросом экономист.

"Удивительное совпадение сумм на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ-1, строительства ЛЭП "Датка - Кемин", строительства первой части альтернативной дороги "Север - Юг", а также реконструкции Душанбинской ТЭЦ-2, а именно в диапазоне 386-389 миллиона долларов, говорят о том, что есть суть некий предельный размер заимствования на проект, согласно каким-то неизвестным нам критериям Эксимбанка КНР. То есть, брали деньги, отталкиваясь не от реальной стоимости проектов, а по принципу берем, что дают по максимуму", - подчеркнул Рахимов.

Следовательно, говорить о какой-то экономике и пользе кредитов, полученных на заведомо неокупаемые проекты под госгарантии, просто бессмысленно, добавил известный экономист.

Vb.kg