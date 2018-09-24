Профильный Комитет рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс КР» в первом чтении

Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 24 сентября рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики» в первом чтении.
Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики сегодня, 24 сентября рассмотрел законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики» в первом чтении.
Министр финансов Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев отметил, что законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования бюджетного законодательства Кыргызской Республики, приближения его к международным стандартам и адаптации к прогрессивным новшествам в сфере управления государственными финансами. Бюджетная система Кыргызской Республики с введением бюджетных правил станет опорой для стратегии бюджетной консолидации и приведет к фискальной дисциплине.
Изменения, предлагаемые данным проектом, направлены для установления четкого ограничения дефицита бюджета сектора государственного управления и величины государственного долга. Дефицит бюджета сектора государственного управления за бюджетный год не должен превышать 3 процентов от валового внутреннего продукта, а величина государственного долга – 70 процентов от валового внутреннего продукта.
Предел дефицита бюджета сектора государственного управления установлен на уровне не превышающим 3 процентов от валового внутреннего продукта в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Предлагается установить пороговый уровень государственного долга для Кыргызской Республики в 70 процентов к валовому внутреннему продукту. Произведены расчеты на среднесрочный период, согласно которым прогнозный уровень государственного долга определен в диапазоне 60-63 процентов к валовому внутреннему продукту.
Датой вступления в силу Закона предлагается установить с 1 января 2020 года. До 2020 года предусматривается переходный период. В течение данного периода предполагается приведение в соответствие нормативных правовых актов Кыргызской Республики, необходимых для полной реализации вносимых изменений.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!