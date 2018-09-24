Минэкономики меняет процедуру применения контрольного уровня цен

Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о законопроекте, которым предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты КР (Налоговый кодекс, Кодекс о нарушениях).
Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о законопроекте, которым предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты КР (Налоговый кодекс, Кодекс о нарушениях). Речь идет о механизме применения контрольного уровня цен на товары.
Документ предусматривает, что минимальная установленная цена будет распространяться как на импортные товары из стран ЕАЭС, так и на выпущенную внутри Кыргызстана продукцию.
Напомним, поправки связаны с решением Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Казахстан пожаловался на Кыргызстан, посчитав минимальный уровень цен препятствием для торговли. ЕЭК встала на сторону Казахстана и дала Кыргызстану три месяца на устранение недостатков.
После вступления Кыргызстана в союз в республику хлынул поток неучтенных товаров либо товары ввозили по заниженным ценам, чтобы платить меньше налогов. Механизм контрольного уровня цен введен правительством для того, чтобы контролировать ввоз товаров из стран ЕАЭС и уплату налогов по ним.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/96822/
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