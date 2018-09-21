Эксперт: В Кыргызстане отсутствуют полноценные экономические возможности

По его словам, проведено исследование по индексу благополучия и развития молодежи.
В Кыргызстане отсутствуют полноценные экономические возможности. Об этом на дискуссии на тему «Развитие образовательных стандартов стран ЕАЭС: перспективы, направления, приоритеты», заявил главный специалист отдела молодежной политики, Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР Азамат Адамалиев.
По его словам, проведено исследование по индексу благополучия и развития молодежи.
«Анализ состояния молодежи, проведенный в прошлом году, охватил 8 пунктов: культуру, семью, безопасность и защищенность, информационно-коммуникационные технологии, здоровье, образование и науку, экономические возможности и гражданское участие. Согласно полученным данным, низкие показатели пришлись на экономику и культуру. В Кыргызстане отсутствуют полноценные экономические возможности. Много молодых ребят уезжают в другие страны из-за того, что им тяжело трудоустроиться», – отметил он.
K-News
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