Предприниматель, у которого госорганы отняли купленное за 1,5 млн долларов здание, остался без денег и имущества

Руководитель Национального альянса бизнес-ассоциаций Сталбек Акматов проинформировал президента, как был обманут зарубежный инвестор.
Руководитель Национального альянса бизнес-ассоциаций Сталбек Акматов проинформировал президента, как был обманут зарубежный инвестор.
По его словам, иностранный бизнесмен купил здание по цене 1,5 млн долларов. Собирался открывать там производство. Однако государственные органы отобрали здание, теперь предприниматель не может вернуть ни здание, ни деньги.
Как отметил Акматов, вопрос не решается до сегодняшнего дня. По его словам, в бизнес-среде нет справедливости, поэтому он не нашел другого пути, как обратиться к главе государства. Первоначально они посылали письмо в аппарат президента, но реакции не последовало. Теперь обращаются напрямую к президенту.
Глава государства пообещал взять под личный контроль обращение Акматова.
SAYASAT.kg, www.gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!