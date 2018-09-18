Предприниматель, у которого госорганы отняли купленное за 1,5 млн долларов здание, остался без денег и имущества

Руководитель Национального альянса бизнес-ассоциаций Сталбек Акматов проинформировал президента, как был обманут зарубежный инвестор.



Руководитель Национального альянса бизнес-ассоциаций Сталбек Акматов проинформировал президента, как был обманут зарубежный инвестор.

По его словам, иностранный бизнесмен купил здание по цене 1,5 млн долларов. Собирался открывать там производство. Однако государственные органы отобрали здание, теперь предприниматель не может вернуть ни здание, ни деньги.

Как отметил Акматов, вопрос не решается до сегодняшнего дня. По его словам, в бизнес-среде нет справедливости, поэтому он не нашел другого пути, как обратиться к главе государства. Первоначально они посылали письмо в аппарат президента, но реакции не последовало. Теперь обращаются напрямую к президенту.

Глава государства пообещал взять под личный контроль обращение Акматова.

SAYASAT.kg, www.gezitter.org