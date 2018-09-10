«Со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС положение наших бизнесменов значительно ухудшилось»

Экономист раскритиковал слова министра финансов о том, что привлекательность отечественного рынка повысилась

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС положение отечественных предпринимателей значительно ухудшилось, а производство переживает упадок. Таким мнением с Vesti.kg поделился вице-президент Союза предпринимателей КР Рустам Жунушов.

- К примеру, в мукомольной отрасли темпы производства снизились вдвое, многие остались без работы, - отметил он. - Предприниматели, которые работают официально, страдают от того, что попали в неравные условия с теми, кто занимается теневым ввозом товаров. А проблема в том, что у нас нет надлежащего налогового администрирования.

Кроме того, эксперт полагает, что отечественные сельскохозяйственные товары не могут конкурировать с аналогичными продуктами, произведенными в странах-участницах Евразийского союза.

- В России или Беларуси уровень субсидирования для сельхозпродукции составляет 8-12 процентов от ВВП, а у нас он едва ли достигает 1 процента. - пояснил Жунушов.

В свою очередь доктор экономических наук, профессор Асылбек Аюпов напомнил, что в нашей стране госзакупки касаются в основном лишь сельхозпродукции.

- Госзакупки направлены на то, чтобы поддержать наших фермеров и сделать запасы на случай непредвиденных обстоятельств, - сказал он Vesti.kg. - Но объемы наших товаров по сравнению с Россией или Казахстаном незначительные. Хотя наша продукция ценится в других странах.

Поясним, в Бишкеке недавно прошел круглый стол на тему: «Регулирование в сфере государственных (муниципальных) закупок в ЕАЭС». В его работе приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, Независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб и протестов Кыргызской Республики, бизнес-сообществ Кыргызской Республики, а также руководители и ответственные должностные лица Министерства финансов КР.

В ходе встречи министр финансов Адылбек Касымалиев отметил, что со вступлением КР в ЕАЭС повышена привлекательность кыргызстанского рынка, что способствует развитию здоровой конкуренции, соответственно улучшению качества закупаемого продукта государственными органами.

В свою очередь член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Марат Кусаинов заявил следующее: «Рынок государственных закупок в Союзе в 2017 году составил 120,7 млрд. долларов США, и наша с вами задача сделать его доступным без барьеров и ограничений для взаимного участия в закупках потенциальных поставщиков из государств – членов».

Vesti.kg