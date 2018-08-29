Приток денежных переводов в страну по итогам за первое полугодие этого года составил 990 миллионов 300 тысяч долларов. Такие данные были представлены на пресс-конференции Национального банка сегодня, 28 августа.
Приток денежных переводов в страну по итогам за первое полугодие этого года составил 990 миллионов 300 тысяч долларов. Такие данные были представлены на пресс-конференции Национального банка сегодня, 28 августа.
Отмечено, что приток денежных переводов в страну выступает основным вкладом в развитие экономики.
"Прирост экономики, без учета данных золоторудного месторождения Кумтор, составил 2,2 процента. Повышение экономической активности отмечается во всех отраслях. Вклад в развитие экономики обеспечивается восстановлением совокупного спроса как за счет растущего притока денежных переводов. За последние полгода приток денежных переводов в страну увеличился на 10,2 процента.
В настоящее время инфляция продолжает оставаться на низком уровне. На 17 августа текущего года значение инфляции в годовом выражении составило 1 процент. До конца года ожидается сохранение этого показателя. Что касается объема внутренний валовой продукции, то по итогам за 6 месяцев он уменьшился на 0,2 процента", - говорится в информации.
Кроме того, сообщается, что в целях сглаживания резких колебаний обменного курса проведена валютная интервенция.
Источник: super.kg, gezitter. org
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