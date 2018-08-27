ГСБЭП выявила полтора миллиона не выплаченных налогов

Ущерб в особо крупном размере государству нанесло Джалал - Абадское строительное управление
ГСБЭП выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму свыше полутора миллиона сомов.
Сотрудниками Межрайонного отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений соблюдения налогового законодательства установлен факт, сокрытия налогов в особо крупном размере.
На основании имеющейся информации, со стороны ГСБЭП была назначена налоговая проверка в отношении деятельности Джалал-Абадского строительного управления (ЖАСУ) Генеральной дирекции автодороги «Бишкек-Ош», которой за налоговый период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года доначислено налогов и платежей на общую сумму свыше 1,5 миллиона сомов.
Таким образом, в результате противоправных действий со стороны ЖАСУ, Генеральной дирекции автодороги «Бишкек-Ош» причинен ущерб государственному бюджет в особо крупном размере на общую сумму 1 миллион 543 тысячи 880 сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 ч. 2 (уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики
В настоящее время ГСБЭП предпринимаются меры направленные на возмещение ущерба по указанному уголовному делу.
ГСБЭП при ПКР
Source: https://vesti.kg/
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