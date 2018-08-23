ГСБЭП вернули в казну еще 7,5 миллионов сомов

С июня Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями перечислила на спецсчет более 150 миллионов сомов



(финансовая полиция) произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 7 миллионов 410 тысяч 504 сома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, ГСБЭП было переведено на Единый депозитный счет 143 миллиона 377 тысяч 228 сомов

Общая сумма средств, поступивших на Единый депозитный счет со стороны ГСБЭП составила 150 миллион 787 тысяч 732 сома. Данное перечисление произведено во исполнение постановления правительства от 22 июня 2018 года №298 «Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики».

«В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по исполнению решения Совета безопасности, а также тезисов президента направленных на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений». - подчеркнули в ГСБЭП.

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