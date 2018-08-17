Если бы не пришли швейцарцы, Багыш всё ещё был бы без воды!

Швейцария обеспечила более 5800 жителей Жалал-Абадской области чистой водой.

В данное время модернизирована система обеспечения питьевой водой в Багышском айыл окмоту Сузакского района.

В этих целях протянут водопровод длиной 3245 м. Капитально реконструировано место для хранения воды объемом 500 кубометров. Установлены современные насосы на глубине 180 м. В результате вода поступила сразу в 848 домов. Жители сел Октябрь и Кедей-Арык Багышского айыл окмоту теперь радуются, получив круглосуточный доступ к чистой воде.

Отметим, эта работа реализована в рамках проекта швейцарского правительства "Улучшение услуг на местном уровне". Проект профинансирован полностью Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству (SDC). Реализовали проект филиал организации Нelvetas Swiss Intercooperation и Институт политики развития.

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/society/72434/