Если бы не пришли швейцарцы, Багыш всё ещё был бы без воды!

Швейцария обеспечила более 5800 жителей Жалал-Абадской области чистой водой.
В данное время модернизирована система обеспечения питьевой водой в Багышском айыл окмоту Сузакского района.
В этих целях протянут водопровод длиной 3245 м. Капитально реконструировано место для хранения воды объемом 500 кубометров. Установлены современные насосы на глубине 180 м. В результате вода поступила сразу в 848 домов. Жители сел Октябрь и Кедей-Арык Багышского айыл окмоту теперь радуются, получив круглосуточный доступ к чистой воде.
Отметим, эта работа реализована в рамках проекта швейцарского правительства "Улучшение услуг на местном уровне". Проект профинансирован полностью Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству (SDC). Реализовали проект филиал организации Нelvetas Swiss Intercooperation и Институт политики развития.
Источник: sayasat.kg
http://www.gezitter.org/society/72434/
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