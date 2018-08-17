Слабый экспорт и «голландская болезнь»: куда приводит крепкий сом

В начале июля аналитики популярнейшего финансового издания Bloomberg рассчитали, как изменилась национальная валюта бывших стран СССР за последние полгода.

В числе самых стабильных оказался и кыргызский сом, который занял 4-е место в рейтинге.

К слову, кыргызская валюта демонстрирует свою устойчивость не только последние полгода. Она пережила девальвацию наших торговых партнеров - Казахстана и России - и в ближайшее время не собирается к ним присоединяться.

«Одним из главных показателей устойчивости любого государства считается национальная валюта, а именно ее надежность и стабильность. По итогам 25 лет можно смело сказать, что кыргызский сом сумел доказать свою состоятельность и сохранить предсказуемость, несмотря на периодические потрясения экономики», - сказал председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов в рамках празднования 25-летия сома.



Однако, как бы мы ни гордились красивым словосочетанием «крепкий сом», чрезмерная устойчивость нашей валюты имеет также и другую сторону медали, которая в долгосрочной перспективе не сулит экономике страны ничего хорошего.

И ХОРОШО, И ПЛОХО

Нацбанк взял довольно сильное направление в сторону стабильности ради низкой инфляции, считает глава Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков.

«Это, с одной стороны, хорошо. Макроэкономическая стабильность важна для инвестиционного климата. С другой - у нас в государстве высокий курс, который может повлиять на конкурентность экономики», - отметил он.

Устойчивый сом - мера необходимая в условиях потребляющей экономики, полагает экономический эксперт Умбриэль Темиралиев.

«Национальный банк проделывает хорошую работу по удержанию курса. К сожалению, оно нужно, потому что у нас потребляющая экономика, мы держимся на деньгах мигрантов и реэкспорте. Поэтому важно, чтобы паритет национальной валюты с основной торговой валютой оставался в долгосрочной перспективе прогнозируемым и стабильным», - считает он.

А КАК ЖЕ ЭКСПОРТ?

В первую очередь отрицательный эффект от чрезмерно крепкого сома начинают ощущать отечественные производители, которые отправляют свою продукцию на экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



«Для производителей это не очень хорошо. Если взять, к примеру, статистику торгового оборота года четыре назад, то мы продавали в Казахстан товары на $500 млн. Но, после того как тенге резко упал, наш экспорт значительно сократился - примерно до $300 млн, вместе с тем казахские товары стали заполнять наши рынки. То же самое можно сказать по отношению к российским и белорусским товарам», - пояснил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

Бывший глава НБ КР Марат Султанов также подчеркивает, что сильный сом способствует увеличению импортных товаров на рынке республики.

«Для тех, кто обновляет свое производство, устойчивый сом - это благо, потому что чаще всего технологии и оборудование мы закупаем из-за рубежа. Сейчас экономика страны во многом держится за счет поступлений мигрантов. Если они сократятся, то сом начнет испытывать сильное давление. Поэтому мы должны работать над экспортоориентированными услугами, а это требует того, чтобы сом сохранял покупательную способность, но не усиливался», - заметил он.

Во всем мире ослабление национальной валюты стимулирует развитие экспорта. Однако он у нас маленький, как и сама экономика. Несмотря на то что есть мнение, что нужно дать дорогу экспорту и все же ослабить сом, для одних это будет положительным изменением, но для большего числа кыргызстанцев это сулит материальные трудности.



«Государство не может себе позволить в угоду экспорту повысить цены для уязвимых слоев населения. На сегодня экспорт в Кыргызстане раза в три меньше, чем импорт. Ослабление сома может поспособствовать росту социальной напряженности», - считает глава МДС.

«ГОЛЛАНДСКАЯ БОЛЕЗНЬ»

Устойчивый сом влияет не только на снижение конкурентоспособности кыргызских товаров на международных рынках, но и создает трудности на внутреннем рынке.

«В любом государстве, где укрепляется курс, начинает страдать экономика. Производители теряют не только внешний рынок, но и внутренний. Импортные товары приходят к нам дешевле. На юге страны предприниматели уже просят закрыть границу с Узбекистаном. Они не могут конкурировать, потому что узбекские фрукты и овощи в разы дешевле из-за упавшего курса сума. До этого у наших основных партнеров была крепкая валюта. Затем получилось так, что Россия и Казахстан сильно девальвировали, теперь к ним присоединился и Узбекистан», - пояснил экономический эксперт Азамат Акенеев.

По его мнению, активный приток иностранной валюты и текущее состояние экономики не сулят стремительного роста в ближайшее время.

«Процесс, когда курс национальной валюты крепкий за счет притока иностранной, хорошо описан в экономической теории, и называется это «голландская болезнь». Когда в Голландии открыли крупные месторождениянефти и газа, к ним тоже начало поступать много валюты. За счет этого курс укрепился.

В КР мы наблюдаем типичные признаки «голландской болезни». У нас растет потребление, а производство падает. Экономика не развивается. Когда производство падает, теряются рабочие места, сокращаются доходы бюджета. Все это приводит к довольно серьезным последствиям», - сказал Акенеев.

МЕНЬШЕ СОМОВ ЛУЧШЕ ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ

Существует мнение, что Национальный банк ведет целенаправленную политику на сдерживание курса сома и зачастую ограничивает денежную массу. Эксперты полагают, что в краткосрочной перспективе это необходимые меры.

«Нацбанк, в принципе, не держит сом, но и не роняет. Лично я не вижу целенаправленной политики на сдерживание курса. Финансовый регулятор, наоборот, больше скупает валюту на рынке, чем продает. Кроме того, он также ограничил денежную массу, поскольку основная цель его - недопущение инфляции», - заметил эксперт.

Темиралиев же считает, что сокращать денежную массу в стране нужно, по крайней мере, на текущий момент.

«Национальный банк правильно поступает, поскольку увеличение денежной массы облегчит падение курса сома. А это в свою очередь поспособствует инфляции импорта и социальным волнениям. У нас за чертой бедности живут более 30% людей, которые получают по 5-7 тыс. сомов, и на эти деньги пытаются прокормить свою семью. Покупательная способность сома упадет на 30-40%, представляете, как это отразится на людях?!» - предупредил он.

УКРЕПЛЯТЬ ИЛИ НЕ УКРЕПЛЯТЬ?

Крепкая национальная валюта хороша на текущий момент, однако в долгосрочной перспективе для развития экономики нужно принимать меры. Однако бездумно идти в сторону ослабления сома - тоже не лучший вариант.

«Нам нужно четкое понимание того, куда наше государство движется дальше, где мы хотим быть через пять лет и как хотим этого достичь. Как таковой стратегии развития в КР сейчас нет. Если бы властьимущие четко определили экспортные направления, тогда можно было бы плавно готовить и рынок, и общество к тому, что мы переходим от экономики потребления к экономике производства. Только тогда можно будет начинать трансформацию экономики. Ослабление сома сейчас, чтобы помочь экспортерам, может обернуться не лучшим образом, это палка о двух концах», - подытожил экономический эксперт.

Источник - "Акчабар"