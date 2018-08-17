Зарплату бы побольше!

Эксперты посчитали: в Кыргызстане самая низкая реальная заработная плата среди стран Евразийского экономического союза.



Аналитики Института социальной политики Высшей школы экономики посчитали уровень зарплат в странах — участницах ЕАЭС исходя из паритета покупательной способности — соотношения, основанного на сравнении стоимости сопоставимого набора товаров и услуг в национальных ценах и валютах, учитывающего таким образом различия в уровнях потребительских цен в различных экономиках.



Реальная заработная плата по номинальному курсу доллара оказалась самой высокой в России — 670,9 доллара. Далее следуют Казахстан — 459,1 доллара, Беларусь — 421,9 доллара и Армения — 363,1 доллара. Кыргызстан со средней заработной платой в размере 216,3 доллара оказался на последнем месте.



Далее специалисты ВШЭ рассчитали обменный курс доллара по паритету покупательной способности в 2017 году. Таким образом, в Кыргызстане он составил 20,92 доллара, Казахстане — 119,54 доллара, России — 23,86 доллара, Армении — 194,4 доллара, Беларуси — 0,49 доллара.



В итоге самая большая заработная плата среди стран ЕАЭС по паритету покупательной способности оказалась в Беларуси — 1 тысяча 648,3 доллара. За год показатель вырос на 131,3 доллара. Далее следуют Россия с зарплатой в 1 тысячу 640,4 доллара, Казахстан — в 1 тысячу 252 доллара, Армения — 886,6 доллара. Кыргызстан по паритету покупательной способности снова оказался в хвосте — 711,1 доллара.



Отметим, что, по данным Национального статистического комитета, номинальная средняя зарплата в Кыргызстане составила 15 тысяч 665 сомов. По сравнению с 2017–м показатель вырос на 6,6 процента. Средняя заработная плата в бюджетной сфере — 12 тысяч 395 сомов, а во внебюджетной — 21 тысяча 397 сомов.



При этом наиболее значительный рост среднемесячной заработной платы отмечен в строительстве — на 16,3 процента, в сфере прочей обслуживающей деятельности — на 21,6 процента, а также в сфере информации и связи — на 15,1 процента.

Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - "Вечерний Бишкек"