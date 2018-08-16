За 43 дня на антикоррупционный спецсчет в Киргизии поступил 331 млн рублей

Больше всего денежных средств поступило от госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями

Антикоррупционные ведомства Киргизии перевели свыше 345 млн сомов (более 331,7 млн рублей) на единый депозитный счет, открытый для накопления средств от возмещения ущерба, причиненного государству в результате экономических и должностных преступлений. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Больше всего денег поступило от госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями — около 143,4 млн сомов (137,8 млн рублей) и от госкомитета нацбезопасности — свыше 141,6 млн сомов (136,1 млн рублей).

Генеральная прокуратура Киргизии перечислила на антикоррупционный спецсчет более 59,3 млн сомов (57 млн рублей). Замыкает список министерство внутренних дел страны, поступления от которого составили 533 тысячи сомов (512 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что3 июля 2018года в Киргизии был открыт единый депозитный счет, на который правоохранительные органы переводят деньги, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Киргизстанские власти пообещали направить часть этих денег на стимулирование деятельности антикоррупционных ведомств.

Отметим, что согласно данным ГСБЭП, ущерб от экономических преступлений, раскрытых в первой половине 2018 года, превысил 3,9 млрд сомов (3,75 млрд рублей по текущему курсу), что на 72,1% больше, чем в 2017 году. При этом в бюджет удалось возместить около 2,4 млрд сомов (2,3 млрд рублей).

Источник - ИА REGNUM.