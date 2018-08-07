Р.Умбеталиев: На Токтогульской ГЭС произошла крупная авария

Бишкек, “Саясат.kg”. На Токтогульской ГЭС произошла крупная авария и создалась угроза взрывов блочных трансформаторов. Об этом сообщил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Позавчера, 5 августа на самой крупной ГЭС произошла авария высокой категории. Вышел из рабочего режима блочный трансформатор №1, гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС. Возможные причины аварии: нарушение герметичности или повреждении соединительных муфт силового трансформатора, который преобразовывает генераторное напряжение 14,76 кВ на высокое напряжение 500 кВ или повреждение силового кабеля 500 кВ.

“В данное время гидроагрегат №1 Токтогульской ГЭС не вырабатывает электроэнергию.

В ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области 4 августа 2018 г. премьер-министр КР Мухаммедкалый Абулгазиев ознакомился с модернизацией Токтогульской ГЭС.

Руководители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, нацэнергохолдинга, эко-технической инспекции, ОАО “Электрические станции” убедительно заверили главу правительства об успешном проведении реконструкции ГЭС. По неподтвержденным данным, 6 августа 2018 г. спустя ровно два дня, председатель кабинета министров вновь собрал глав энергетической отрасли, контролирующих и надзорных органов и дал жесткое задание по выяснению причин аварии и срочного восстановления работы гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС.

На самом стратегическом энергетическом объекте Кыргызстана сложилась огромная угроза взрывов других блочных трансформаторов по проекту модернизации Токтогульской ГЭС 1-фазы”,- отметил Р.Умбеталиев.