В казну вернули «коррупционные» 63 миллиона сомов

Финансы уже поступили на единый депозитный счет для аккумулирования денежных средств
Денежный перевод на единый депозитный счет в размере 63 млн 362 тыс. 758 сомов произведен Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщают в пресс-службе ГСБЭП.
«Данное перечисление произведено во исполнение постановления правительства КР от 22 июня 2018 года №298 «Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных КР», - говорится в сообщении.
Сейчас ГСБЭП продолжает мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности КР «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР» от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР Сооронбая Жээнбекова, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.
Источник: https://vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!