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Экономика
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В казну вернули «коррупционные» 63 миллиона сомов

Финансы уже поступили на единый депозитный счет для аккумулирования денежных средств 

 

Денежный перевод на единый депозитный счет в размере 63 млн 362 тыс. 758 сомов произведен Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщают в пресс-службе ГСБЭП.

 

«Данное перечисление произведено во исполнение постановления правительства КР от 22 июня 2018 года №298 «Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении Порядка распределения денежных КР», - говорится в сообщении.

 

Сейчас ГСБЭП продолжает мероприятия по исполнению Решения Совета безопасности КР «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах КР» от 8 февраля 2018 года, а также тезисов президента КР Сооронбая Жээнбекова, направленные на обеспечение внутренней экономической безопасности страны и возмещение ущерба, причиненного государству от экономических и должностных преступлений.


Источник: https://vesti.kg

           
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