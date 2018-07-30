По итогам полугодия дефицит бюджета составил 1,8 миллиарда сомов

По итогам января-июня 2018 года дефицит республиканского бюджета составил 1 миллиард 847,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
По итогам января-июня 2018 года дефицит республиканского бюджета составил 1 миллиард 847,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
По его данным, доходы республиканского бюджета составили 62 миллиарда 927,7 миллиона сомов. При этом расходы сложились в сумме 64 миллиарда 775,3 миллиона сомов.
В то же время соотношение доходов государственного и местных бюджетов показывает более равномерное распределение доходов и расходов. В госбюджет за полгода поступило 70 миллиардов 622,7 миллиона сомов, а потрачено 70 миллиардов 980,2 миллиона сомов. Таким образом, дефицит госбюджета по итогам полугодия оценивается в 357,4 миллиона сомов.
Что касается местных бюджетов, то в них есть профицит средств. Доходы местных бюджетов оцениваются в 9 миллиардов 948,8 миллиона сомов, а расходы — в 8 миллиардов 458,6 миллиона. Таким образом, излишек средств сложился в сумме 1 миллиард 490,2 миллиона сомов.
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