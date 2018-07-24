Пенсии в Кыргызстане планируют повысить на 250 сомов

Социальный фонд КР выносит на общественное обсуждение нормативно-правовой акт «Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2018 года».

Социальный фонд КР выносит на общественное обсуждение нормативно-правовой акт «Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2018 года».

Как сообщается в справке обоснования, целью проекта постановления является обеспечение защиты пенсионеров путем индексации размеров страховых частей пенсии.

Задачей является исполнение статьи 7 Закона КР «О государственном пенсионном социальном страховании» в части проведения индексации страховых частей пенсий.

В соответствии со статьей 7 Закона КР «О государственном пенсионном социальном страховании» условием проведения индексации страховых частей пенсии является рост величины средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за календарный год, предшествующий индексации.

Коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий (далее - Кинд) составляет величину не менее среднего значения от суммы индекса потребительских цен (далее – ИПЦ) и роста среднемесячной заработной платы (далее – СМЗ), сложившихся за предыдущий календарный год. При этом размер индексации составляет не менее роста величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий календарный год:

Кинд= ∑[(ИПЦ% + рост СМЗ%)]/100/2.

По данным Национального статистического комитета КР за 2017 год ИПЦ составил 103,2%, рост СМЗ составил 105,5%, Кинд = (103,2%+105,5%)/100/2=1,04.

Вместе с тем, с учетом финансовых возможностей Соцфонда КР проектом постановления предлагается утвердить с 1 октября 2018 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий в размере 1,07 и произвести индексацию страховых частей пенсии на коэффициент индексации 1,07, но не менее чем на 250 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4500 сомов, и не менее чем на 370 сомов для пенсий, общий размер которых превышает 4501 сомов.

По данным Соцфонда, количество пенсионеров составляет 648 тыс. человек, средний размер пенсии на начало года составил 5412 сомов или 123,2% прожиточного минимума пенсионера (прожиточный минимум пенсионера за 2017 год – 4393 сомов). По итогам индексации базовой и страховых частей пенсии средний размер пенсий составит 5682 сомов, что выше размера пенсии на начало года на 105%.

Расходы на повышение страховых частей пенсий с 1 октября 2018 года предусмотрены в бюджете Социального фонда. Дополнительная потребность составит 667 млн. сомов за счет средств Пенсионного фонда.

Кабар