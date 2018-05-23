«Водно-валютные» резервы КР утекают в соседние страны

Бишкек, “Саясат.kg”. Кыргызстан рискует потерять 7 млрд. сомов в связи преступной халатности начальников ГКПЭН, НЭХК и ОАО «Электрические станции».

Пока руководство государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) и национальной энергетической холдинговой компании (НЭХК) «пляшут» вокруг скандально-резонансных плоскогубцев, сидят как «памятники» на заседаниях ЖК КР, услужливо сопровождают глав государства и правительства в рабочих поездках по регионам страны - Таджикистан производит с 1 марта 2018 г. экспорт эл.энергии в Узбекистан в объеме 1 млрд. 500 млн. квт/час., а также в Афганистан. В свою очередь РУз экспортирует эл.энергию в Афганистан, а Туркменистан в Иран.

Предварительный прогноз (из личных источников) - приточность рек КР в 2018 г., по сравнению с 2017 г. составит на 10-12 % меньше.

В Токтогульском водохранилище объем воды по 22 мая 2018 г. больше на 2 млрд.100 млн. кубов больше, чем в прошлом году.

В настоящее время приток основной реки Нарын и боковых каналов Токтогульского водохранилища составляет 720-780 кубов в сек., а с 1 июня 2018 г. резко увеличится поступления воды и достигнет до 1100-1200 куб. в сек.

Без учета расхода воды из водохранилища 180-190 куб/сек необходимых, для выработки 22-24 млн. квт\час в летний период по обеспечения внутренней потребности КР. То с 1 апреля по 1 октября 2018 г. в Токтогульском водохранилище будет накапливаться более 5 млрд. кубов энергетического сырья, для экспорта эл.энергии в соседние государства, при обязательном сохранении максимального количества воды 19 млрд.500 млн. кубов на начало отопительного периода - ОЗП 2018-2019 гг.

В прошлом году из-за некомпетентности и безответственности руководства НЭХК и ОАО «Электрические станции» начали экспорт эл.энергии в Узбекистан только с 16 июня 2017 г. Объем технических водопопусков - холостых сбросов воды из водохранилища, за летнее время 2017 г. составил более 3 млрд. кубов. Из-за несвоевременного экспорта эл.энергии и производства холостых сбросов -ущерб государству составил 4 млрд.200 млн. сомов.

Будучи первым вице премьер-министром Казахстана Бакытжан Сагинтаев неоднократно заявлял и даже присылал ноту в МИД КР, о недопущении к переговорным процессам по рациональному использованию водно-энергетических ресурсов и режимов между РК и КР председателя НЭХК Айбека Калиева.

Из-за личной неприязни к Айбеку Калиеву и провальной политики руководства энергетической отрасли премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отказался в 2017 г. покупать эл.энергию у Кыргызстана. Покупая энергоноситель в летний период соседнее государство, в первую очередь приобретает поливную воду, для орошения сельхоз. плантаций юго-западных районов РК.

За время существования суверенного Кыргызстана отказ от импорта эл.энергии Казахстана произошел впервые.

В настоящее время нет продолжателя «Максимо-Ширшовских» схем.

Но зато есть лучшие в мире продавцы пенной жидкости, дизайнеры-модельеры, преподаватели ВУЗов. Смогут ли «они» согласовать и решить объемы и цены продажи энергоносителя в Узбекистан и в Казахстан.

В «новом» правительстве и в руководстве энергетической отрасли нет маститых, опытных, «хитро-мудрых» специалистов по ведению переговоров об эффективном и целесообразном использовании водно-энергетического ресурса и баланса Кыргызстана, с руководителями энергетики соседних государств.

Из-за отсутствия экспорта эл.энергии КР потеряет в 2018 г. более 7 млрд. сомов, в связи преступной халатности начальников ГКПЭН, НЭХК и ОАО «Электрические станции».

«Водно-валютные» резервы КР неумолимо утекают в соседние страны, чтобы пополнить «хлопко-валютные» и «рисо-валютные» резервы РУз и РК.

Вчера директор агентства по обеспечению питьевой водой населения КР, настаивает увеличить тариф с 5 сомов до 8 сомов за 1 кубометр питьевой воды.

Время переговоров по экспорту и импорту эл.энергии, между хозяйствующими субъектами давно упущено. И поэтому продавцы казахской жидкости и покупатели казахского угля «профукали» момент истины, благоприятные времена, для удачных переговоров по продаже основного энергетического богатства Кыргызстана. Они уже будут выступать в роли просящих-купите пожалуйста, хоть за какие-то гроши.

Вопросы об рациональном использовании водно-энергетического ресурса и баланса, надо решать на уровне премьер-министров соседних стран.

Возможно, необходимо принятия решений глав государств Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

Р.Умбеталиев, общественный деятель