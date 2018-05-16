За незаконный обмен валюты бишкекчанин получил крупный штраф

Национальный банк оштрафовал бишкекчанина за обмен валюты без лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



Национальный банк оштрафовал бишкекчанина за обмен валюты без лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что незаконная обменка работала по улице Бейшеналиевой. Ее владелец в итоге заплатил штраф в 100 тысяч сомов. Отметим, что с начала года НБ КР оштрафовал обменки за незаконную работу на полмиллиона сомов. Ранее регулятор применил санкции к обменным бюро в Ошской и Таласской областях.

Новые штрафы вступили в силу еще в 2017 году. Они выросли практически в десять раз. Таким образом Нацбанк пытается бороться с незаконной работой обменок.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/84557/